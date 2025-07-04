сегодня в 20:42

«Лента.ру»: 27 топ-менеджеров крупных компаний погибли в России за 4 года

Не менее 27 топ-менеджеров крупных российских компаний погибли за последние 4 года. Западные СМИ даже придумали этим инцидентам термин — «Синдром внезапной русской смерти», сообщает «Лента.ру» .

Большая часть трагических событий произошла в 2022 году — не менее 18 случаев. Наиболее громкой стала гибель руководителя транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана. Его тело с предсмертной запиской обнаружили в ванной загородного дома в Ленобласти.

Так, при загадочных обстоятельствах погибли топ-менеджер ТАИФ Дмитрий Тесленко, замгендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» Александр Тюляков, директор медицинской компании «Медстом» Василий Мельников, экс-вице-президент «Газпромбанка» Владислав Аваев, экс-зампред совета директоров «Новатэка» Сергей Протосеня, экс-член правления «Лукойла» Александр Субботин, директор горнолыжного курорта «Газпрома» в Красной Поляне Андрей Круковский, первый замгендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков и совладелец сотового оператора «А-Мобаил» Евгений Палант.

Кроме того, трагически погибли гендиректор «Астра-Шиппинг» (подрядчик «Газпрома») Юрий Воронов, глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов, директор по коммуникациям «Цифровой логистики» (РЖД) Павел Пчельников, директор госкорпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин, депутат и основатель «Владимирского стандарта» Павел Антонов, банкир Николай Васев и глава дочерней компании «Лукойла» Владимир Зацепин.

Американское издание The Atlantic опубликовало материал под названием Sudden Russian Death Syndrome («Синдром внезапной русской смерти»), посвященной серии загадочных смертей российских топ-менеджеров, чиновников и журналистов с начала СВО. Журналисты сомневаются в «естественности» смертей.

Утром 4 июля 62-летний вице-президент ПАО «Транснефть» Андрей Бадалов разбился, выпав из окна 17-го этажа собственной квартиры на Рублевском шоссе в Москве. У нег были проблемы с сердцем.