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Проблемы с сердцем были у выпавшего из окна вице-президента «Транснефти»

Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов страдал от проблем с сердцем. В пятницу он погиб, выпав с 17 этажа жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, сообщает Mash .

Когда тело топ-менеджера обнаружил охранник ЖК, на нем был холтер — прибор, считывающий основные показатели работы сердца в течение суток для выявления сбоев в работе сердечно-сосудистой системы.

На место трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов и следователи, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Бадалову было 62 года. Он занимал пост вице-президента «Транснефти» с 2021 года.