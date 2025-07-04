Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов выпал из окна и разбился
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Вице-президент ПАО «Транснефть» Андрей Бадалов выпал из окна собственной квартиры на Рублевском шоссе. Он скончался, сообщает Mash.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они выясняют причину и обстоятельства трагедии.
Бадалов находился на своем посту с 2021 году. Он курировал вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.
До этого он работал в НИИ «Восход». Мужчине было 62 года.