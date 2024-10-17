В ЦАХАЛ подтвердили убийство лидера ХАМАС Синвара

Как уточняется, глава палестинской группировки был ликвидирован в ходе операции израильских военных. Ее провели на юге сектора Газа 16 октября.

В ЦАХАЛ добавили, что Синвара удалось уничтожить после преследования, длившегося год. Главу ХАМАС устранили солдаты Южного военного округа.

Информация о предположительной ликвидации Синвара появились в четверг. В ЦАХАЛ проверяли ее некоторое время. Затем было проведено исследование ДНК. Оно подтвердило смерть Синвара.

Яхья Ибрагим Хассан Синвар — лидер организации ХАМАС и один из основателей ее военного крыла. Также был известен под именем Абу Ибрагим. Власти США считали его «глобальным террористом особого значения». Являлся главным организатором вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября в 2023 году.