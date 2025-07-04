Бывший президент Польши попал в госпиталь

В четверг 81-летний Валенса опубликовал в Facebook* фото, где он находится на госпитальной койке.

По словам врача, он находится в сознании, дышит самостоятельно, но с кислородной поддержкой. Ему установлен периферический венозный катетер, к которому подсоединены капельница и перфузор.

При этом помощник Валенсы Марек Качмар сообщил, что экс-президент перенес срочную хирургическую операцию.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда приехал в Киев с необъявленным визитом. Там он встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.