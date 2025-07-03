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Более 30 человек отравились на туристическом корабле в Москве

Более 30 человек отравились на туристическом корабле в Москве, сообщает ТАСС .

«Более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Все они находились на туристическом судне», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, проводятся надзорные мероприятия в связи с информацией в СМИ об отравлении пассажиров теплохода «Николай Карамзин».

«По предварительным данным, у некоторых пассажиров судна выявлены признаки отравления», — говорится в сообщении.