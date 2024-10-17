Убийство главаря ХАМАС подтвердилось по ДНК

После исследования образцов ДНК радикалов, убитых Армией обороны Израиля в секторе Газа, подтвердилось, что один из них — лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар. Об этом заявила израильская гостелерадиокомпания Kan, сообщает ТАСС .

Источник газеты Sky News Arabia также подтвердил, что в Газе убит именно Яхья Синвар, руководитель политбюро ХАМАС. Его называли идеологом атаки на Израиль 7 сентября.

ЦАХАЛ заявила о ликвидации Синвара 17 октября. По информации израильских войск, они атаковали «трех террористов» в Газе. После этого в Армии обороны Израиля доложили, что проверяют информацию о том, что один из ликвидированных радикалов мог оказаться лидером ХАМАС.

Ранее израильские военные уничтожили главаря ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллу. После этого в ХАМАС заявляли, что члены движения будут стоять единым фронтом с бойцами ливанской группировки и продолжат противостоять Израилю.