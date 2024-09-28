В ХАМАС заявили, что ликвидация главы «Хезболлы» усилит сопротивление Израилю

ХАМАС заявил о едином фронте с «Хезболлой» после убийства Хасана Насраллы

Убийство главы ливанской военизированной организации «Хезболла» Хасана Насраллы лишь усилит сопротивление израильским властям, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление палестинского радикального движения ХАМАС.

Также палестинская группировка заявила о едином фронте с «Хезболлой» после убийства Насраллы.

«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из „Хезболлы“ и братский ливанский народ перед лицом этой жестокой агрессии», — говорится в публикации ХАМАС в Telegram-канале.

Ранее «Хезболла» официально подтвердила гибель Хасана Насраллы, который руководил организацией 32 года.

27 сентября ВВС Израиля нанесли удар по жилому сектору, под которым располагался бункер руководства «Хезболлы», где в момент удара находилось все высшее руководство. Всего истребители Израиля сбросили 85 бомб весом в 1 тонну на подземный штаб «Хезболлы» в Бейруте при нанесении удара.