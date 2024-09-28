В ХАМАС заявили, что ликвидация главы «Хезболлы» усилит сопротивление Израилю
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Убийство главы ливанской военизированной организации «Хезболла» Хасана Насраллы лишь усилит сопротивление израильским властям, сообщает Газета.ru со ссылкой на заявление палестинского радикального движения ХАМАС.
Также палестинская группировка заявила о едином фронте с «Хезболлой» после убийства Насраллы.
«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из „Хезболлы“ и братский ливанский народ перед лицом этой жестокой агрессии», — говорится в публикации ХАМАС в Telegram-канале.
Ранее «Хезболла» официально подтвердила гибель Хасана Насраллы, который руководил организацией 32 года.
27 сентября ВВС Израиля нанесли удар по жилому сектору, под которым располагался бункер руководства «Хезболлы», где в момент удара находилось все высшее руководство. Всего истребители Израиля сбросили 85 бомб весом в 1 тонну на подземный штаб «Хезболлы» в Бейруте при нанесении удара.