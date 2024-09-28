«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана Насраллы

сегодня в 14:38

Ливанская военизированная организация «Хезболла» официально подтвердила гибель лидера движения Хасана Насраллы. Об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на представителя группировки.

Израиль ранее официально заявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Он был убит в результате авиаудара израильских ВВС по столице Бейрута Ливану.

Удар был нанесен вечером 27 сентября по жилому сектору, под которым располагался бункер руководства «Хезболлы», в котором в момент удара находилось все ее высшее руководство. Операция получила название «Новый порядок», сообщает ЦАХАЛ.

Вместе с Насраллой могла погибнуть его дочь Зейнаб и другие высокопоставленные лидеры группировки.

Насралла руководил «Хезболлой» 32 года. Его место, вероятно, займет глава исполнительного совета ливанской партии и его двоюродный брат Хашем Сафиеддин.