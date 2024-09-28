Израиль сбросил 85 бомб в ходе ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы

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Истребители Израиля сбросили 85 бомб весом в 1 т на подземный штаб «Хезболлы» в Бейруте при нанесении удара, в результате которого ликвидировали лидера движения Хасана Насраллу, сообщает ТАСС .

По информации радиостанции «Галей ЦАХАЛ», брошенные боеприпасы нужны были для разрушения бункеров.

Ранее ЦАХАЛ заявил, что Насруллу ликвидировали израильские ВВС 27 сентября в Бейруте. Также военные рассказали, что почти вся верхушка руководства движения уничтожена.

В субботу ливанская военизированная организация «Хезболла» официально подтвердила гибель Насраллы. Его убили при ударе по Бейруту.