Израиль сбросил 85 бомб в ходе ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы
Фото - © Скриншот
Истребители Израиля сбросили 85 бомб весом в 1 т на подземный штаб «Хезболлы» в Бейруте при нанесении удара, в результате которого ликвидировали лидера движения Хасана Насраллу, сообщает ТАСС.
По информации радиостанции «Галей ЦАХАЛ», брошенные боеприпасы нужны были для разрушения бункеров.
Ранее ЦАХАЛ заявил, что Насруллу ликвидировали израильские ВВС 27 сентября в Бейруте. Также военные рассказали, что почти вся верхушка руководства движения уничтожена.
В субботу ливанская военизированная организация «Хезболла» официально подтвердила гибель Насраллы. Его убили при ударе по Бейруту.