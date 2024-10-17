Израильтяне заявили об убийстве главаря ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) изучает сведения о предположительной ликвидации руководителя политбюро радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара. Синвара считают одним из идеологов атаки на еврейское государство 7 сентября, сообщает Baza .

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что израильтяне уничтожили «троих террористов» во время военной операции в Газе. Сейчас в Армии обороны Израиля проверяют информацию, что одним из ликвидированных радикалов мог оказаться Синвар.

Пока что личность погибших членов ХАМАС идентифицировать невозможно.

Ранее ЦАХАЛ заявлял о ликвидации местного командира ХАМАС в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. До этого израильские военные уничтожили лидера ливанской военизированной организации «Хезболла» Хасана Насраллу.