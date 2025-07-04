Россиянам рассказали, как расслабиться на День отдыха от праздников

В День отдыха от праздников можно отдохнуть от «повседневных праздничных забот»

Практически ежедневно в мире отмечают праздники. Они могут быть международными, государственными, экологическими, профессиональными и любыми другими. Но иногда наступает время, когда нужно отдохнуть от гуляний.

Специально для таких целей создали День отдыха от праздников. Его отмечают уже во многих странах 4 июля.

Согласно одной из версий, сотрудники лондонской компании по организации праздников в начале 1990-х впервые стали его отмечать. Все началось с шутливого флешмоба. Сотрудники хотели отдохнуть от своего рода деятельности и поэтому придумали День отдыха от праздников.

В эту дату они придерживались только одного правила — ничего не нужно было делать. Необходимо было сделать полноценный выходной и отдохнуть от «повседневных праздничных забот».

Отметить День отдыха от праздников можно обычной прогулкой по улице, парку, лесу. Важное условие — нужно хотя бы на время отключиться от мобильного, интернета и в целом от «торжественной» реальности.