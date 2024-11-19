В трех областях России объявили ракетную опасность

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Ракетную опасность объявили в Брянской, Орловской и Курской областях

Ракетную опасность объявили в Брянской, Орловской и Курской областях, сообщили губернаторы регионов.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться», — написал глава Курской области Алексей Смирнов.

В Брянской области работает система оповещения. Губернатор Орловской Андрей Клычков области также проинформировал население об угрозе ракетной опасности.

Ранее при воздушных атаках ВСУ в Курской области погиб мирный житель, еще один пострадал в Ростовской области.