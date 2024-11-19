В трех областях России объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Брянской, Орловской и Курской областях
Ракетную опасность объявили в Брянской, Орловской и Курской областях, сообщили губернаторы регионов.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться», — написал глава Курской области Алексей Смирнов.
В Брянской области работает система оповещения. Губернатор Орловской Андрей Клычков области также проинформировал население об угрозе ракетной опасности.
Ранее при воздушных атаках ВСУ в Курской области погиб мирный житель, еще один пострадал в Ростовской области.