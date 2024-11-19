ПВО отражает воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область

Водитель грузовика ранен при атаке ВСУ на Ростовскую область

Водитель грузовика из Волгограда ранен в Белокалитвинском районе Ростовской области при атаке беспилотника ВСУ, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Один дрон был уничтожен в районе Таганрога. Второй взорвался на трассе в Белокалитвинском районе.

Осколочное ранение получил водитель грузовой «ГАЗели», остановившийся на трассе для отдыха. Пострадавший водитель из Волгограда госпитализирован, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в Курской области при атаке дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель.