Мирный житель погиб в Курской области при атаке ВСУ
Смирнов: ВСУ атаковали автомобиль, погиб мирный житель
В Курской области при атаке ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
Происшествие произошло днём в понедельник на территории Большесолдатского района.
«В результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель — полученные ранения оказались не совместимы с жизнью», написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он также принес соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее при атаке беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль погибла главный редактор курской «Народной газеты» Юлия Кузнецова.