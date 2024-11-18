Мирный житель погиб в Курской области при атаке ВСУ

сегодня в 23:30

В Курской области при атаке ВСУ погиб мирный житель, сообщил губернатор Алексей Смирнов.

Происшествие произошло днём в понедельник на территории Большесолдатского района.

«В результате атаки украинского дрона на легковой автомобиль погиб мирный житель — полученные ранения оказались не совместимы с жизнью», написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он также принес соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее при атаке беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль погибла главный редактор курской «Народной газеты» Юлия Кузнецова.