Дрон ВСУ убил редактора «Народной газеты» в Курской области
Смирнов: дрон ВСУ убил редактора «Народной газеты» в Курской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские войска нанесли удар беспилотником в Большесолдатском районе Курской области. В результате атаки умерла главред «Народной газеты» Юлия Кузнецова, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
Журналистка эвакуировала архивы из редакции. В ближайшей публикации Кузнецова хотела рассказать, что происходит в Курской области.
Украинский беспилотник также ранил оператора электронной верстки «Народной газеты» и участкового уполномоченного МВД. Их отвезли в больницу.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили 12 бригад ВСУ в Курской области. Пять солдат противника сдались в плен.