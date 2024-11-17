Дрон ВСУ убил редактора «Народной газеты» в Курской области

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Украинские войска нанесли удар беспилотником в Большесолдатском районе Курской области. В результате атаки умерла главред «Народной газеты» Юлия Кузнецова, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Журналистка эвакуировала архивы из редакции. В ближайшей публикации Кузнецова хотела рассказать, что происходит в Курской области.

Украинский беспилотник также ранил оператора электронной верстки «Народной газеты» и участкового уполномоченного МВД. Их отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили 12 бригад ВСУ в Курской области. Пять солдат противника сдались в плен.