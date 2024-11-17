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Минобороны: за сутки пять солдат ВСУ сдались в плен в Курской области

Солдаты ВС РФ продолжают разгром украинских боевиков в Курской области. За сутки были поражены 12 бригад противника, нескольких солдат противника удалось взять в плен, сообщает Минобороны России.

Украинские боевики атакованы рядом с населенными пунктами Черкасское Поречное, Махновка, Дарьино, Зеленый Шлях, Николаево-Дарьино, Свердликово, Черкасская Конопелька, Нижний Клин, Погребки и Нижний Клин в Курской области. Также ВКС РФ атаковали технику и солдат противника на территории Сумской области Украины.

Были поражены боевики рядом с Басовкой, Журавкой и Водолагами в Сумской области. За сутки ВСУ утратили 320 солдат.

Помимо этого, российские войска уничтожили боевую машину пехоты Marder, четыре бронемашины, орудие Д-20, систему РЭБ «Анклав-Н» ВСУ. Пять украинских солдат были пленены.

Ранее жительница Курской области дала показания Военному следственному управлению Следкома России. По ее словам, украинские боевики специально обстреливают гражданские объекты в Глушковском районе.