Жительница Курска: ВСУ специально обстреливают гражданскую инфраструктуру
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Жительница Курской области дала показания Военному следственному управлению СК РФ по Московскому военному округу. Женщина рассказала, что ВСУ целенаправленно обстреливают гражданскую инфраструктуру Глушковского района, сообщает ТАСС.
Она также рассказала, что украинская армия специально уничтожила мост, по которому эвакуировали мирных жителей. Жительница слышала три взрыва, тогда же узнала о прямом попадании по машине волонтеров.
«Были прилеты в центре поселка. Там у нас находятся больницы, кинотеатр у нас повредили — крышу, дом культуры зацепили. Также жилые дома повреждены были», — заявила женщина.
По ее словам, было много пострадавших. Люди ездили на места прилетов, снимали разрушения, в том числе поврежденную школу и магазины. Жительница региона также подтвердила информацию о мародерстве в Курской области.
«Вынесли и вывезли все, что могли», — отметила она.
Ранее стало известно, что ущерб Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областям, который нанесли ВСУ, составил почти 60 млрд рублей.