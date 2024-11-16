Жительница Курска: ВСУ специально обстреливают гражданскую инфраструктуру

Она также рассказала, что украинская армия специально уничтожила мост, по которому эвакуировали мирных жителей. Жительница слышала три взрыва, тогда же узнала о прямом попадании по машине волонтеров.

«Были прилеты в центре поселка. Там у нас находятся больницы, кинотеатр у нас повредили — крышу, дом культуры зацепили. Также жилые дома повреждены были», — заявила женщина.

По ее словам, было много пострадавших. Люди ездили на места прилетов, снимали разрушения, в том числе поврежденную школу и магазины. Жительница региона также подтвердила информацию о мародерстве в Курской области.

«Вынесли и вывезли все, что могли», — отметила она.

Ранее стало известно, что ущерб Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областям, который нанесли ВСУ, составил почти 60 млрд рублей.