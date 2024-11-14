сегодня в 13:10

Ущерб Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областям, который нанесли Вооруженные силы Украины (ВСУ), составил почти 60 млрд рублей, сообщает пресс-служба СК России.

В текущем году судебно-экспертный центр (СЭЦ) выполнил около 900 комплексных оценочных строительно-технических экспертиз на территории 6 российских регионов.

«В рамках проведенных экспертиз исследовано более 25 тыс. зданий и объектов инфраструктуры. Стоимость их восстановления составила почти 60 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложения по поводу заморозки кризиса на Украине можно назвать теми же «минскими договоренностями в новой упаковке», но гораздо худшими по своей сути.