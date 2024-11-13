Предложения по поводу заморозки кризиса на Украине можно назвать теми же «минскими договоренностями в новой упаковке», но гораздо худшими по своей сути, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

По его словам, от ряда стран поступает много предложений по поводу того, чтобы заморозить конфликт на Украине. Об этом говорят даже те, кто ранее заявлял о своей радикальной позиции по полному завершению конфликта.

Лавров считает, что предложения заморозить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения на несколько лет можно назвать новыми минскими соглашениями «в новой упаковке». Только эти получаются гораздо хуже, так как минские договоренности были окончательными, а речь тогда шла о небольшой части Донбасса.

По словам Лаврова, минские соглашения рухнули из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко не хотели предоставлять той части Донбасса, которая осталась бы украинской, «особый статус в виде права разговаривать на родном языке».

Вторые минские соглашения были заключены между ДНР и ЛНР и киевским режимом. Их целью было прекращение конфликта на Украине и сохранение Донбасса в составе страны путем предоставления региону прав автономии.