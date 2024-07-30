В суд поступила апелляция по коррупционному делу Белкова
Защита обжаловала арест бывшего главы ВСК Белкова
Адвокаты бывшего гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова обратились с в Тверской суд Москвы с апелляционной жалобой на арест, пишет РИА Новости.
Белков стал фигурантом уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, глава компании закупал томографы по завышенным ценам.
Дело Белкова может быть связано с расследованием коррупционных преступлений бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.