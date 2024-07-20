Тимур Иванов просит учесть боевые заслуги и отпустить его из-под стражи

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов отказался идти на сделку со следствием, попросил учесть его прошлые боевые заслуги, а также наличие государственных наград и отпустить его из-под стражи на время расследования дела, пишет ТАСС .

«Обвиняемый и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий, в связи с чем просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий», — говорится в постановлении суда о продлении ареста для фигуранта дела.

Известно, что суд учел приведенные в документе доводы, но не счел их надежными. Предполагается, что если Иванова отпустить из-под стражи, он может сбежать от суда и следствия или иным способом помешать расследованию. В итоге его оставили под арестом до 23 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что в один день скончались лица, причастные к коррупционному делу Иванова. Речь идет о смерти двух человек.