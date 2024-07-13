Умерли причастные к делу Тимура Иванова

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Двое причастных к коррупционному делу Иванова скончались в один день

Двое причастных к коррупционному делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова скончались в один день, пишет издание Lenta.ru .

8 июля умер руководитель управления госэкспертизы Минобороны генерал-полковник Магомед Хандаев.

Военный чиновник проходил свидетелем по делу Иванова. О причине его смерти ничего не известно, отмечает издание.

Предпринимателя Игоря Котельникова задержали по подозрению в даче взяток сотрудникам Минобороны. Он находился в карцере СИЗО и умер от проблем с сердцем, указывает автор материала.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова могут появиться новые фигуранты.

Бывшему замминистра оборонного ведомства предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Незаконное вознаграждение может превысить сумму в 1 млрд рублей.