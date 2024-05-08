Экс-замминистру обороны Иванову вменяют взятку 1 млрд рублей

Экс-замминистру обороны Тимуру Иванову вменяют получение взятки в размере около 1 млрд рублей. Его адвокат Мурад Мусаев отметил, что мужчину отстранили от должности, сообщает РИА Новости.

По словам Мусаева, якобы подрядчики Иванова без оплаты возвели ему объекты.

«Что не соответствует действительности, я сейчас уже не помню сумму, около одного миллиарда рублей». Мурад Мусаев Адвокат

Иванов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Он мог вступить в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.

Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны Тимура Иванова. Сам Иванов свою вину не признает. Он был арестован до 23 июня.