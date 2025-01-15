В США поймали еще двоих подозреваемых в поджогах в Лос-Анджелесе

Еще два человека задержаны за поджоги в Лос-Анджелесе на фоне крупных пожаров, пылающих в американском штате Калифорния сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

«Два человека были задержаны за поджог в двух несвязанных инцидентах за зоной пожара», — говорится в сообщении.

Ранее были задержаны три человека по подозрению в поджоге.

Мощный лесной пожар произошел на западе округа Лос-Анджелес в штате Калифорния ночью 8 января. Ситуация осложнялась сильным ветром, который разносил огонь. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Действующий президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии для помощи властям штата в борьбе с последствиями бушующих пожаров.

Ранее представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл оценил ущерб от бушующих пожаров в 135-150 млрд долларов. Также он добавил, что на этой неделе в регионе прогнозируется сильный ветер, поэтому риск пожаров возрастает.