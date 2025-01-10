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Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до 150 млрд долларов

Представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл заявил, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивают в 135–150 млрд долларов, сообщает РИА Новости .

Речь идет о предварительной оценке экономических потерь. Еще Уэйделл добавил, что на следующей неделе в регионе также прогнозируется сильный ветер, что увеличивает риск пожаров.

В Лос-Анджелесе дали приказ об обязательной эвакуации. Пожары добрались до элитного района, в котором находятся дома многих знаменитостей. В том числе к эвакуации готовятся комик Никита Поперечный* и его супруга Полина. Певец Алексей Воробьев также покинул свой дом.

Несладко пришлось и американским знаменитостям. Переехать к бывшей жене пришлось актеру Бену Аффлеку. Артист эвакуировался из холостяцкой квартиры стоимостью 20 млн долларов, когда в жилье оставаться стало небезопасно.

Бушующие в Калифорнии пожары добрались до дома Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена. Огонь полностью уничтожил его особняк в Малибу стоимостью 4 млн долларов. Также сгорели дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса и многих других.

В материале РИАМО читайте о лесных пожарах в Калифорнии, из-за которых сгорели дорогие виллы голливудских звезд.