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Дом Хантера Байдена за 4 млн долларов сгорел в Малибу

Бушующие в Калифорнии пожары добрались до дома Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена. Огонь полностью уничтожил его особняк в Малибу стоимостью 4 млн долларов, сообщает kp.ru со ссылкой на Daily Mail.

Байден-младший жил в этом доме вместе со своей супругой Мелиссой Коэн. В особняке было три спальни, ванные комнаты и роскошный вид на океан.

Сейчас на месте здания остались лишь руины. Дом выгорел дотла.

Хантер Байден — не единственная знаменитость, пострадавшая от пожаров в Калифорнии. Огонь также уничтожил дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Бена Аффлека.

Ранее президент США Джо Байден перед уходом из Белого дома помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. Мужчина обвинялся в неуплате налогов и незаконном хранении оружия.