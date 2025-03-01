В Сочи на глубине 2,5 м нашли тело звездного инструктора, попавшего под лавину

В конце февраля в Сочи на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» за пределами оборудованной трассы сошла лавина, под которую попал звездный инструктор Иван. Тело погибшего мужчины удалось найти только 1 марта, сообщает SHOT .

В день схода лавины инструктор катался за пределами оборудованной для этого зоны не один. Он сопровождал двух сноубордистов-фрирайдеров, которые и сообщили, что мужчину снесло лавиной.

Поиски пропавшего инструктора начали еще 24 февраля, но почти сразу вынужденно приостановили из-за плохой погоды. В итоге найти тело получилось только 1 марта с помощью специального прибора лавинного поиска. Оказалось, что инструктора отнесло практически к нижнему краю лавины и в итоге погребло на глубину в 2,5 метра.

Погибший инструктор обучал мастерству горнолыжного отдыха российских звезд. В их число входили блогер, модель Оксана Самойлова и певец Митя Фомин.