Один человек пропал после схода лавины недалеко от курорта «Роза Хутор» в Сочи

На южном склоне хребта Аибга в Сочи сошла лавина. Спасатели отправились искать отдыхающих, которые находились неподалеку, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Лавина сошла вне пределов благоустроенных для катания трасс горнолыжного курорта «Роза Хутор». Двоих отдыхающих обнаружили рядом с опасной зоной. Самостоятельно добраться до оборудованных площадок люди не могут.

По словам застрявших туристов, с ними катался еще один человек. С экстремалом связаться не получается.

Спасать россиян отправились сотрудники МЧС РФ, «Розы хутор» и службы «Кубань-Спас».

Ранее группу из 15 туристов накрыла лавина в Карачаево-Черкесии.