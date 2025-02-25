Звездный инструктор погиб под лавиной в горах Сочи

Инструктор по горным лыжам, который попал под сход лавины вместе с двумя сноубордистами рядом с горнолыжным курортом «Роза Хутор», предварительно, погиб. Известно, что погибший тренировал многих звезд, сообщает SHOT .

28-летний Иван Х. долгое время работал в Москве. Он набирал студентов и помогал им осваивать горные лыжи в Крылатском.

Затем мужчина перебрался в Сочи. Он работал там последние пять лет тренером. В 2023 году он прошел аттестацию и получил удостоверение инструктора по горным лыжам, действующее до 2027 года.

Иван тренировал многих звезд российского шоу-бизнеса. Стоимость одного занятия с ним — от 6 тыс. рублей. Мужчина учил кататься Оксану Самойлову, Митю Фомина и других знаменитостей.

Накануне Иван вместе с двумя туристами из Краснодара катался рядом с горнолыжным курортом «Роза Хутор» и попал под сход лавины. Двух сноубордистов удалось спасти. Поиски звездного инструктора были приостановлены из-за непогоды.