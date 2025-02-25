Спасатели нашли двоих сноубордистов в Сочи, которые попали под сход лавины

МЧС РФ: спасены два из трех сноубордистов в Сочи, попавших под сход лавины

Обнаружены и спасены два сноубордиста, которые катались рядом с горнолыжным курортом «Роза Хутор» и попали под сход лавины. Третьего отдыхающего еще ищут, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

На опубликованной записи видно, как уставшие, спасенные фрирайдеры отдыхают, сидя на снегу. Они пьют воду и рассказывают сотрудникам МЧС, что с ними произошло.

Спасатели помогли фрирайдерам добраться до безопасного места. Их передали в руки докторам «Розы Хутор».

Лавина сошла на южном хребте Аибга в Сочи 24 февраля. Это произошло за пределами благоустроенных для катания трасс «Розы Хутор». В инцидент попали трое отдыхающих. Двоих обнаружили почти сразу, третий уже долгое время не выходит на связь.