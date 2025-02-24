Поиски пропавших в горах Сочи фридайверов осложняет метель

«Двое сноубордистов связались с дежурным МЧС России и сообщили свои координаты. Один из мужчин рассказал, что видел сход лавин и как лыжника снесло снежной массой», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасатели делают все возможное, чтобы добраться до сноубордистов, которые не могут выбраться самостоятельно из зоны схода лавины.

Ранее сообщалось, что снежная лавина сошла за пределами оборудованной для катания территории горнолыжного курорта «Роза Хутор». Рядом с опасной зоной застряли два человека, которые утверждают, что с ними катался еще один лыжник, но его накрыло снегом.