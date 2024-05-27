В СК заинтересовались делом мигранта-автохама из Подмосковья

Бастрыкин затребовал доклад по делу мигранта из Щелкова, чуть не сбившего детей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у коллег из Подмосковья уголовное дело мигранта из Щелкова. Гражданин Узбекистана оскорблял детей и не давал проехать школьному автобусу на территорию стадиона, сообщает Telegram-канал «Информационный центр СК РФ».

Мужчина постоянно парковал автомобиль в неположенном месте. Он не давал местным жителям и школьному автобусу проехать на территорию стадиона.

Открытый конфликт разгорелся в мае. Водители потребовали от мигранта освободить проезд, но гражданин Узбекистана оскорбил их. Затем он направил автомобиль в сторону детей и на большой скорости попытался выехать на тротуар, чем подверг их жизнь опасности.

По этому инциденту возбудили уголовное дело. Вскоре Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослава Яковлева доклад о ходе расследования. В центральном аппарате взяли эту ситуацию на контроль.

Ранее силовики обнаружили более 60 нарушений миграционного законодательства, ПДД и требований к перевозкам у таксистов-мигрантов в столичном аэропорту Шереметьево. Ряд иностранцев показал полицейским фейковые документы.