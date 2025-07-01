Росавиация: в аэропорту Ижевска ввели ограничения на полеты гражданских судов

Ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов ввели в аэропорту Ижевска. Решение принято для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Тем временем в саратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Их также вводили, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили в небе над Россией 60 вражеских беспилотников. Больше всего дронов уничтожили над Крымом и Ростовской областью.

О жертвах среди мирного населения из-за атаки БПЛА сообщили в ДНР. Также в Луганске вспыхнул крупный пожар. Он охватил значительную территорию в одном из районов города.