Силовики устроили облаву на мигрантов в Шереметьеве
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Силовики обнаружили более 60 нарушений миграционного законодательства, ПДД и требований к перевозкам у таксистов-мигрантов в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает Mash.
До этого полицейские были в аэропорту в конце апреля из-за усиленных мер безопасности к 9 мая.
Некоторые мигранты успели вернуться на работу, однако силовики нагрянули с внеочередной проверкой паспортов, разрешений на работу и военных билетов.
При этом ряд иностранцев показал полицейским фейковые документы.
Нарушений больше всего зафиксировали у таксистов, которые пренебрегают медицинскими и техническими осмотрами, правилами дорожного движения и трудового законодательства.