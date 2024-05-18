сегодня в 18:10

Силовики устроили облаву на мигрантов в Шереметьеве

Силовики обнаружили более 60 нарушений миграционного законодательства, ПДД и требований к перевозкам у таксистов-мигрантов в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает Mash .

До этого полицейские были в аэропорту в конце апреля из-за усиленных мер безопасности к 9 мая.

Некоторые мигранты успели вернуться на работу, однако силовики нагрянули с внеочередной проверкой паспортов, разрешений на работу и военных билетов.

При этом ряд иностранцев показал полицейским фейковые документы.

Нарушений больше всего зафиксировали у таксистов, которые пренебрегают медицинскими и техническими осмотрами, правилами дорожного движения и трудового законодательства.