В СК назвали предварительную причину пожара в Воскресенске

По предварительным данным, пожар мог произойти в частном доме в СНТ «Семья» в городском округе Воскресенск из-за неисправности электропроводки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Следователи и криминалисты осматривают дом, допрашивают свидетелей. Планируется назначение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз.

3 апреля в частном доме в СНТ «Семья» в поселке Потаповское произошло возгорание. После тушения пожара были обнаружены тела 42-летнего мужчины и 9-летнего ребенка.

Также в доме в момент ЧП находилась супруга погибшего и еще один ребенок, которого мать выбросила из окна, чтобы спасти от пожара. Женщина и четырехлетний малыш госпитализированы.

Ранее сообщалось, что пожар мог возникнуть в доме из-за поломки электрического обогревателя.

