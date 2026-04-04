Мать выкинула ребенка из окна во время пожара в Подмосковье
Отец и сын сгорели при пожаре в Подмосковье, а мать со вторым ребенком спаслись
Мать выкинула пятилетнего ребенка из окна, чтобы спасти от пожара. Возгорание началось примерно в 06:00 в частном доме в СНТ «Семья» в деревне Потаповское в городском округе Воскресенск в Московской области. Об этом сообщает «112».
Когда начался пожар, мать была на мансарде с пятилетним ребенком. Для его спасения она выкинула сына из окна, а потом прыгнула вслед за ним.
Приехавшим сотрудникам МЧС женщина рассказала, что в доме остались ее супруг и девятилетний ребенок. Они погибли.
Мать с сыном увезли в больницу. Они отравились угарным газом.
Огонь в доме удалось локализовать на площади 63 «квадрата».
