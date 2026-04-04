Унесший жизни отца и сына пожар в Подмосковье начался из-за электрообогревателя

Вероятная причина пожара в СНТ «Семья» в деревне Потаповское городского округа Воскресенск Московской области — поломка электрического обогревателя. Однако окончательный вердикт еще не вынесли, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Воскресенская городская прокуратура следит за расследованием. До этого силовики возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности»).

Утром 4 апреля произошел пожар в доме. Мать выбросила пятилетнего ребенка из окна, чтобы спасти от огня, затем прыгнула вслед за ним.

В доме остались супруг и девятилетний ребенок. Они погибли.

Мать с сыном отвезли в больницу. Они отравились угарным газом.

