сегодня в 09:27

В Сириусе закрыли точку продажи чачи, которой отравились люди

Место продажи кустарной чачи, которая стала причиной отравления не менее десяти человек, на «Казачьем» рынке в Сириусе было закрыто. При этом соседние торговые точки и сам рынок продолжают работать в обычном режиме, сообщает РИА Новости .

2 августа семейная пара купила самодельную чачу на Казачьем рынке в Адлере. После распития алкоголя туристов экстренно госпитализировали с сильным отравлением. Днем 7 августа стало известно, что число погибших выросло до 12 человек.

Адлерский районный суд Сочи на 2 месяца заключил под стражу продавцов опасного алкоголя — 31-летнюю Олесю и 71-летнюю бабушку Этери. Их арестовали на два месяца.

Ранее стало известно, что массовое отравление алкоголем в Адлере могло произойти из-за метилового спирта. Его нашли в пробах чачи, произведенной в домашних условиях.