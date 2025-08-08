Метиловый спирт нашли в составе губительной чачи в Адлере

По предварительной информации, массовое отравление алкоголем в Адлере в Краснодарском крае могло произойти из-за метилового спирта. Его нашли в пробах напитков, произведенных в домашних условиях, сообщает Mash .

Метиловый спирт оказался в составе сивушных масел, которые образуются при кустарном изготовлении вина, чачи и иных напитков в больших объемах.

Mash публикует фото крупной партии домашнего алкоголя, принадлежащего задержанному торговцу из Абхазии. Более 10 бутылок отправили в Москву под видом «домашней чачи».

По информации Telegram-канала, изготовитель алкоголя постоянно отправлял товары по всей РФ. Один из покупателей поделился, что алкоголь у мужчины был достаточно хорошего качества. Однако в один момент он дал попробовать напиток людям, разбирающимся в этом, и те предупредили — пить подобное опасно.

Этиловый и метиловый спирты сложно отличить друг от друга. Они оба прозрачные и имеют идентичный запах. Отличие исключительно в воздействии на организм. Метанол очень токсичен, он может вызвать слепоту и даже гибель. Традиционный этанол добавляют во все алкогольные напитки.

2 августа семейная пара купила самодельную чачу на Казачьем рынке в Адлере. После распития алкоголя туристов увезли в больницу с сильным отравлением. Днем 7 августа стало известно, что число погибших выросло до 12 человек.

Суд заключил под стражу продавцов опасного алкоголя — 31-летнюю Олесю и 71-летнюю бабушку Этери. Их арестовали на два месяца.

Следователи выяснили, что Олеся и Этери торговали на рынке в Сириусе. Они, предположительно, осознанно продавали продукцию неизвестного происхождения, выдавая напитки за натуральные вина и чачу.

Силовики конфисковывают нелегальную алкогольную продукцию домашнего изготовления у торговцев на улицах. Во время одной из таких операций у 55-летнего мужчины из Абхазии изъяли 161 л горячительных напитков.