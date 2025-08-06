Самодельная чача убивает российских туристов в Краснодарском крае

Три человека скончались после распития самодельной чачи в Адлере

Минимум 5 человек стали жертвами самодельной чачи, купленной на рынке в Адлере. Возбуждено уголовное дело, сообщает SHOT .

2 августа семейная пара приобрела самодельную чачу на Казачьем рынке в Адлере. После распития алкоголя туристы были госпитализированы с сильным отравлением. Позднее стало известно об отравлении еще 2 мужчин.

Всего в результате отравления самодельным алкоголем погибли 3 человека, одна пострадавшая продолжает находиться в медучреждении.

По словам местных жителей, в Адлере отравились супруги, которые отдыхали в отеле «Бархатные сезоны». Известно, что мужчина скончался, а его супруге удалось выжить.

Кроме того, накануне от отравления чачей мог погибнуть еще один мужчина. В настоящее время информация о жертвах суррогатного алкоголя проверяется. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.