Число погибших от самодельной чачи в Адлере выросло до 12 человек
Трагедия, связанная с продажей некачественного алкоголя на рынке в Адлере, унесла жизни еще четырех человек. Среди новых жертв — житель Псковской области и трое граждан из Донецкой Народной Республики. В общей сложности число жертв на момент публикации заметки составляет 12 человек, пишет Mash.
По данным следствия, туристы из Донецка приобрели алкогольные напитки на местном рынке «БаZар» и, вернувшись домой, поделились ими с другом. В результате все трое скончались.
Суд принял решение о заключении под стражу продавцов опасного алкоголя — 31-летней Олеси и ее 71-летней бабушки Этери. Они арестованы на два месяца. Следствие установило, что женщины торговали на рынке в Сириусе, осознанно реализуя продукцию неизвестного происхождения под видом натуральных вин и чачи.
В связи с общественным резонансом правоохранительные органы проводят операции по конфискации нелегальной алкогольной продукции домашнего изготовления у торговцев на улицах. В ходе одной из таких операций у 55-летнего мужчины из Абхазии было изъято значительное количество алкоголя — 161 литр.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших от самодельной местной чачи в Адлере увеличилось до 8. Все они приобрели паленый алкоголь в одной палатке на рынке.