Число погибших от самодельной чачи в Адлере выросло до 12 человек

Трагедия, связанная с продажей некачественного алкоголя на рынке в Адлере, унесла жизни еще четырех человек. Среди новых жертв — житель Псковской области и трое граждан из Донецкой Народной Республики. В общей сложности число жертв на момент публикации заметки составляет 12 человек, пишет Mash .

По данным следствия, туристы из Донецка приобрели алкогольные напитки на местном рынке «БаZар» и, вернувшись домой, поделились ими с другом. В результате все трое скончались.

Суд принял решение о заключении под стражу продавцов опасного алкоголя — 31-летней Олеси и ее 71-летней бабушки Этери. Они арестованы на два месяца. Следствие установило, что женщины торговали на рынке в Сириусе, осознанно реализуя продукцию неизвестного происхождения под видом натуральных вин и чачи.

В связи с общественным резонансом правоохранительные органы проводят операции по конфискации нелегальной алкогольной продукции домашнего изготовления у торговцев на улицах. В ходе одной из таких операций у 55-летнего мужчины из Абхазии было изъято значительное количество алкоголя — 161 литр.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших от самодельной местной чачи в Адлере увеличилось до 8. Все они приобрели паленый алкоголь в одной палатке на рынке.