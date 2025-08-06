Число пострадавших от самодельной чачи в Адлере выросло до 8 человек

Количество пострадавших от самодельной местной чачи в Адлере увеличилось до 8. Все они приобрели паленый алкоголь в одной палатке на рынке, сообщает Mash .

Ранее минимум 5 человек отравились самодельной чачей, купленной в Адлере. Погибли трое пострадавших, среди них супруги, у которых остались две дочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Родственница жертв рассказала, что ее сестра с семьей из Подмосковья купила чачу на шелковице и дыне у знакомой продавщицы на «БаZаре» в Сириусе. Это было 30 июля. Вечером они выпили по одной рюмке на базе отдыха, потом всем стало плохо. Сначала отдыхающие подумали, что у них похмелье, но к вечеру люди уже не могли стоять, говорить, а также начали терять сознание. Мужчина (42 года), его мама (69 лет) и сестра (57 лет) скончались. Удалось откачать только супругу погибшего. У всей семьи в крови нашли метанол.

Также от похожего отравления в конце июля погибли туристы, приехавшие на море из Челябинска. А на прошлой неделе — мужчина, который выпил с женой вино с рынка. Женщина выпила только бокал, поэтому выжила, а ее муж, который допил бутылку, ослеп и погиб. 2 августа умерла семья из Комсомольска-на-Амуре: муж и жена тоже выпили чачу и через несколько дней скончались.

Все погибшие и пострадавшие приобрели алкоголь в одной палатке. Силовики поехали с проверкой на «БаZар» только 5 августа, когда торговцы вычистили склады с продукцией.

В продаже отравленного алкоголя подозревают 60-летнюю местную жительницу. Она продает спиртное уже 30 лет. Скончавшаяся семья из Подмосковья постоянно покупала у нее вино и чачу, в том числе они брали алкоголь и в подарок.