У супругов, которые насмерть отравились чачей в Сочи, остались двое детей
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Супруги из Комсомольска-на-Амуре умерли после распития самодельной чачи в Сочи. У них остались две дочки: одной — 13 лет, второй — 4 года, сообщает SHOT.
Семья в полном составе отдыхала на курорте. Перед отъездом супруги решили попробовать местную чачу.
Паре стало плохо в тот момент, когда они возвращались из отпуска домой. Женщина умерла сразу, ее мужа госпитализировали в больницу в Воронеже. Сначала у него отказали почки, затем он ослеп и впал в кому.
Врачи пытались спасти мужчину, однако он скончался 5 августа.
Родственники пары выехали, чтобы забрать девочек, оставшихся без родителей. Их вернут в Комсомольск-на-Амуре.
Ранее стало известно, что как минимум 5 человек отравились самодельной чачей, купленной в Адлере. Сообщалось о гибели трех человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.