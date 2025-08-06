У супругов, которые насмерть отравились чачей в Сочи, остались двое детей

Супруги из Комсомольска-на-Амуре умерли после распития самодельной чачи в Сочи. У них остались две дочки: одной — 13 лет, второй — 4 года, сообщает SHOT .

Семья в полном составе отдыхала на курорте. Перед отъездом супруги решили попробовать местную чачу.

Паре стало плохо в тот момент, когда они возвращались из отпуска домой. Женщина умерла сразу, ее мужа госпитализировали в больницу в Воронеже. Сначала у него отказали почки, затем он ослеп и впал в кому.

Врачи пытались спасти мужчину, однако он скончался 5 августа.

Родственники пары выехали, чтобы забрать девочек, оставшихся без родителей. Их вернут в Комсомольск-на-Амуре.

Ранее стало известно, что как минимум 5 человек отравились самодельной чачей, купленной в Адлере. Сообщалось о гибели трех человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.