Китайский актер Цзинь Цзэ неожиданно умер после съемок 4 июня
33-летний китайский актер Цзинь Цзэ скончался после возвращения со съемок. Причина смерти официально не названа, сообщает «Царьград».
По данным Mothership, вечером 4 июня Цзинь Цзэ вернулся со съемок и почувствовал себя плохо. Позже актера нашли в квартире без признаков жизни.
Агентство Цзинь Цзэ не назвало причину смерти. Представители актера попросили не распространять слухи, чтобы не тревожить его родных.
Поклонники и инсайдеры из киноиндустрии утверждают, что в последнее время актера заставляли работать на износ. Цзинь Цзэ снимался во множестве мини-сериалов, работу в которых профессионалы называют крайне изматывающей.
Актер начал карьеру в 2017 году. Он сыграл в дорамах «Начать сначала» (2020) и «Роман в законе» (2022).
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.