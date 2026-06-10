У жительницы Батайска сгорела квартира из-за неисправной посудомойки

Жительница Батайска Ростовской области пожаловалась на крупную сеть магазинов мебели и товаров для дома, которая отказывается исполнять решение суда после пожара в квартире из-за бракованной посудомойки.

Пострадавшая Татьяна рассказала, что осенью 2024 года она купила квартиру в новом жилом комплексе в ипотеку. Магазин доставил женщине всю кухонную мебель и бытовую технику. Затем она оплатила магазину сборку и установку под ключ.

По ее словам, 20 января 2025 года в квартире Татьяны произошел пожар. Очаг возгорания был на кухне. Причиной ЧП стала посудомоечная машина. Несколько дней женщина провела в больнице с отравлением угарным газом. Эксперты МЧС России извлекли посудомоечную машину для выявления причин возгорания.

После изучения техники выяснилось, что причиной возгорания стал аварийно-пожарный режим работы тэна в посудомоечной машине. Татьяна обратилась в магазин с досудебной претензией и результатами экспертизы МЧС. Однако магазин был неудовлетворен результатами экспертизы и направил Татьяну к поставщику.

Пострадавшая собрала необходимые документы и обратилась в Батайский городской суд с иском о защите прав потребителей к магазину и поставщику. Судебная экспертиза подтвердила, что причиной возгорания стала бракованная посудомоечная машина. Суд удовлетворил иск Татьяны о выплате компенсации.

«И вот уже прошло полтора года с момента пожара в моей квартире. Ответчики категорически не согласны с решением суда, которое есть у меня на руках. 26 марта 2026 года было вынесено это решение о взыскании с ответчиков ущерба в мою пользу. Со слов их адвокатов, они слишком крупные организации, чтобы данное решение легло пятном на их репутацию. Они сделают все, чтобы оно не вступило в законную силу», — заключила Татьяна в соцсетях.

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