В Белфасте гражданин Судана напал с ножом на 40-летнего британца

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Гражданин Судана напал на британца и был обезврежен клюшкой для херлинга

В Белфасте 30-летний гражданин Судана напал с ножом на 40-летнего британца. Прохожий Майтиу Мак Тигернан обезвредил его клюшкой для херлинга, сообщает «Царьград» .

Нападение произошло вечером 8 июня на севере столицы Северной Ирландии. Reuters сообщил, что злоумышленник был вооружен ножом. Радиостанция LBC утверждает, что он пытался отрезать жертве голову.

Несколько человек бросились на помощь пострадавшему. Очевидцы сняли все на видео. Запись показывает, как Майтиу Мак Тигернан нейтрализовал нападавшего клюшкой для херлинга — традиционной гэльской игры с мячом.

После этого нападавшего передали полиции. Врачи госпитализировали пострадавшего с тяжелыми травмами глаз, а также серьезными порезами лица и спины.

В интернете начали сбор средств «на пинту пива» для Мак Тигернана. Пользователи уже сделали почти 700 пожертвований на сумму более 5,8 тысячи фунтов стерлингов. Нападавший должен предстать перед судом 10 июня.

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