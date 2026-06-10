Приставы выдворили 862 мигранта из Нижегородской области

За 5 месяцев 2026 года из Нижегородской области выдворили 862 иностранца

За пять месяцев 2026 года из Нижегородской области выдворили 862 иностранца, нарушивших правила въезда или пребывания в России, сообщает pravda-nn.ru .

Нижегородские судебные приставы выдворили из России гражданина Судана, а также нескольких уроженцев Таджикистана и Киргизии. У них не было документов, подтверждающих право на законное пребывание и работу в стране.

Основанием стали решения суда за нарушения правил въезда в Россию либо режима пребывания или проживания. До отправки мигранты находились в центре временного содержания.

После оформления документов приставы сопроводили их к пункту пропуска через государственную границу и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России. Въезд в Россию для них закрыт на ближайшие пять лет.

Всего за пять месяцев 2026 года из региона выдворили 862 человека. Среди них были граждане Кубы, Конго, Ганы, Индии и Вьетнама. Большинство нарушителей составили выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Киргизии и Туркменистана.

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