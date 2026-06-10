Новый способ лечения рецидива энтероцеле разработали в Нижнем Новгороде

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Гинекологи больницы № 12 в Нижнем Новгороде разработали новый способ лечения рецидива энтероцеле. Метод использует собственные ткани пациентки и уже запатентован, сообщает ИА «Время Н» .

Главред «Стационар пресс» Алексей Никонов рассказал, что при энтероцеле петли кишечника продавливают стенки влагалища. Заболевание связано с тяжелым опущением органов малого таза.

«Эта коварная патология — обратная сторона популярной операции по фиксации матки. С рецидивом сталкивается каждая третья женщина», — отметил он.

Раньше основным методом лечения была установка синтетических сетчатых имплантов. Они часто вызывали отторжение и воспаления, а также осложняли интимную жизнь пациенток.

Нижегородские хирурги предложили выполнять пластику только собственными тканями женщины.

«Опущение устраняется, сексуальная функция в норме», — заключил Никонов.

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