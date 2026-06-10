В ЖК «Одинцово-1» устранили подтопление подвала канализацией после жалоб жителей

Коммунальщики ликвидировали последствия подтопления подвального помещения дома № 3 на улице Березовой, на которое ранее пожаловались жители ЖК «Одинцово-1», сообщили РИАМО в пресс-службе МинЖКХ Подмосковья.

Как пояснили в министерстве, причиной инцидента стал засор внешних канализационных сетей, произошедший 6 июня. В результате в подвальном помещении образовалось подтопление канализационными стоками. В тот же день силами управляющей компании «ПИК-Комфорт Элитсервис» засор был устранен.

По состоянию на 10 июня специалисты полностью откачали воду из подвала, провели дезинфекцию помещений, организовали проветривание и просушку.

Ранее жители дома рассказали о затопленных кладовых помещениях, где нечистотами были повреждены личные вещи, и зловонном запахе в подвале. По словам собственников, они неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой оперативно устранить последствия аварии, но там лишь «кормили „завтраками“».

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